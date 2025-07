Ônibus parte ao meio após colisão com trem em Curitiba

Um grave acidente ocorreu na noite de terça-feira (22) em Curitiba, no Paraná, quando um ônibus biarticulado foi atingido por um trem e partiu ao meio. A colisão aconteceu por volta das 23h30, na Avenida Paraná, uma das vias de grande circulação da capital paranaense.

Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 11 pessoas ficaram feridas, com lesões leves a moderadas. Todas foram encaminhadas a hospitais da região e não correm risco de morte.

O impacto ocorreu na parte articulada do ônibus, que é a seção central e flexível do veículo. Felizmente, segundo testemunhas, nenhum passageiro estava em pé nessa área no momento da batida, o que pode ter evitado ferimentos mais graves.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. A circulação de trens na região foi temporariamente suspensa para retirada dos veículos e análise técnica do local.

A Prefeitura de Curitiba e a operadora do transporte público afirmaram que irão colaborar com as autoridades na apuração do ocorrido.