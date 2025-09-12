Nova Usina em Paranaíba fortalece liderança do MS na transição energética

Inaugurada nesta sexta-feira (12), a Usina Cedro representa um marco para Mato Grosso do Sul na bioenergia e na sustentabilidade. O empreendimento, que marca a entrada do Grupo Pedra Agroindustrial no Estado, consolida MS como um polo estratégico da transição energética no Brasil. Durante a cerimônia, o governador Eduardo Riedel ressaltou que a usina alia desenvolvimento econômico à preservação ambiental, ampliando a capacidade produtiva do Estado.

“O investimento está alinhado a uma mudança conceitual, com usinas que capturam carbono, geram desenvolvimento e promovem sustentabilidade”, afirmou Riedel. O setor projeta uma produção de 4,7 bilhões de litros de etanol — um crescimento de 11% — e 2,6 milhões de toneladas de açúcar, um aumento de 30%, confirmando MS como um dos principais centros de bioenergia do país.

Luiz Roberto Kayzel Cruz, superintendente do Grupo Pedra Agroindustrial, destacou o potencial local para a geração de energia limpa e desenvolvimento sustentável. O prefeito de Paranaíba, Maycon Henrique Queiroz Andrade, celebrou a concretização do sonho da comunidade com a chegada da usina.