sexta-feira, 12/09/2025

Nova Usina em Paranaíba fortalece liderança do MS na transição energética

Usina Cedro marca entrada do Grupo Pedra Agroindustrial e reforça compromisso ambiental do Estado

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Álvaro Rezende/Secom

Inaugurada nesta sexta-feira (12), a Usina Cedro representa um marco para Mato Grosso do Sul na bioenergia e na sustentabilidade. O empreendimento, que marca a entrada do Grupo Pedra Agroindustrial no Estado, consolida MS como um polo estratégico da transição energética no Brasil. Durante a cerimônia, o governador Eduardo Riedel ressaltou que a usina alia desenvolvimento econômico à preservação ambiental, ampliando a capacidade produtiva do Estado.

“O investimento está alinhado a uma mudança conceitual, com usinas que capturam carbono, geram desenvolvimento e promovem sustentabilidade”, afirmou Riedel. O setor projeta uma produção de 4,7 bilhões de litros de etanol — um crescimento de 11% — e 2,6 milhões de toneladas de açúcar, um aumento de 30%, confirmando MS como um dos principais centros de bioenergia do país.

Luiz Roberto Kayzel Cruz, superintendente do Grupo Pedra Agroindustrial, destacou o potencial local para a geração de energia limpa e desenvolvimento sustentável. O prefeito de Paranaíba, Maycon Henrique Queiroz Andrade, celebrou a concretização do sonho da comunidade com a chegada da usina.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Frutas e hortaliças têm queda de preço na Ceasa-MS

Milton - 0
Frutas e hortaliças comercializadas na Ceasa-MS tiveram variações de preço na última semana. O destaque positivo vai para o morango, o mamão e a...
Leia mais

Revista aponta Bonito como referência em qualidade de vida entre destinos turísticos

ANELISE PEREIRA - 0
O que faz de um destino turístico um lugar verdadeiramente especial? Para além das belezas naturais e dos atrativos, a qualidade de vida é...
Leia mais

Defensoria cobra Estado para garantir fornecimento de canabidiol a paciente com fibromialgia

Milton - 0
Uma mulher de 55 anos, moradora de Campo Grande/MS, aguarda o fornecimento gratuito de medicamento à base de canabidiol para tratar fibromialgia. A decisão...
Leia mais

Inscrições para a 16ª edição da Copa Cassems estão abertas

ANELISE PEREIRA - 0
As equipes interessadas em participar da 16ª edição da Copa Cassems já podem se inscrever para a disputa do campeonato. As inscrições, que vão...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia