“Nenhuma criança pode esperar”, afirma Gianni Nogueira sobre início do atendimento neuropediátrico em Dourados

Vice-prefeita celebra avanço histórico na rede pública e diz que saúde infantil deve ser tratada com humanidade e prioridade

A Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sems), iniciou o atendimento com neuropediatra pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O serviço representa um avanço importante na saúde pública municipal, especialmente para crianças que necessitam de avaliação e acompanhamento neurológico.

A medida atende uma demanda histórica das famílias douradenses e será realizada pelo médico neuropediatra Emerson Henklain Ferruzzi, credenciado pela Prefeitura. Inicialmente, serão atendidas em média 100 crianças por mês, com consultas agendadas via Sistema Nacional de Regulação (Sisreg).

O prefeito Marçal Filho destacou o compromisso com a ampliação dos serviços de saúde. “É a primeira vez na história de Dourados que conseguimos oferecer esse atendimento especializado. Mesmo com dificuldades financeiras, priorizamos esse serviço porque conhecemos as necessidades das famílias e queremos garantir tratamento humanizado e acessível”, afirmou.

O médico responsável pelo atendimento ressaltou o impacto social da iniciativa. “Quando você auxilia uma criança com necessidade especial, você transforma a rotina e a qualidade de vida de toda a família. Muitas pessoas não tinham condições de pagar esse atendimento de forma particular. Agora elas terão esse suporte pelo SUS”, destacou Emerson Ferruzzi.

Ao acompanhar o anúncio, a vice-prefeita Gianni Nogueira reforçou a importância da atenção voltada às crianças.

“Esse atendimento representa esperança para muitas mães e pais que lutam diariamente por um diagnóstico e acompanhamento adequado para seus filhos. Nenhuma criança pode esperar. Quando a saúde chega, ela transforma a vida das famílias e abre portas para o desenvolvimento e a inclusão. Esse é um passo importante para garantir cuidado e dignidade às nossas crianças,” afirmou.

Os atendimentos estão sendo realizados inicialmente em clínica conveniada no centro da cidade, em espaço adaptado e acolhedor. A Prefeitura informou que a intenção é ampliar futuramente o serviço para a Policlínica de Atendimento Infantil (PAI), fortalecendo a rede de cuidados especializados.