MUNDO NOVO: Educação promove palestra sobre saúde mental para gestoras escolares

Na última segunda-feira (21), a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Mundo Novo promoveu uma palestra voltada às diretoras das escolas municipais, com o tema “Saúde Mental: Prevenindo a depressão e a ansiedade”. O encontro aconteceu na sede da secretaria de Educação.

O psicólogo Jonathan Colpas, especialista em comportamento humano e mestre em Saúde e Sociedade, foi o responsável por conduzir a palestra, abordando de forma clara e acessível os sinais, causas e estratégias de prevenção à ansiedade e depressão no ambiente escolar e pessoal. A intermediação foi feita pela articuladora Katiuscia Maria Julião, do Sindicato Rural de Mato Grosso do Sul.

A ação foi realizada em parceria com o SENAR MS e reforça o compromisso da gestão municipal com o bem-estar dos profissionais da educação. A proposta é contribuir para a formação emocional e a valorização dos servidores, reconhecendo a importância do equilíbrio mental no desempenho das funções educacionais.