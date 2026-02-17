Morre travesti baleada em confronto com policiais em Campo Grande

Uma travesti de 27 anos morreu após ser baleada durante confronto com policiais na tarde desta segunda-feira (16), em Campo Grande. O incidente começou por volta das 13h30 na Praça Santo Antônio, na Avenida Calógeras, Centro, quando a Polícia Militar foi acionada para atender denúncia de indivíduos em atitude suspeita. Durante a abordagem, Gabriella Santos resistiu à prisão, agrediu um policial e entrou em luta corporal com a guarnição.
Segundo boletim de ocorrência, a travesti conseguiu tomar a arma de um dos militares e a apontou contra ele, levando outro policial a efetuar três disparos. Gabriella foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada à UPA Coronel Antonino, onde morreu. Um policial sofreu escoriações no rosto e punho durante a luta. Outras três pessoas foram encaminhadas à delegacia e autuadas por desobediência e desacato. As armas dos policiais foram recolhidas para perícia, e o caso foi registrado na Depac Cepol.
A investigação segue para apurar as circunstâncias do homicídio decorrente de intervenção legal.