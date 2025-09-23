Mochi busca fortalecer Saúde, Agricultura e Assistência Social e Infraestrutura em MS

O deputado estadual Junior Mochi (MDB) apresentou, nesta terça-feira (23), indicações ao Governo do Estado e à União visando melhorias em áreas prioritárias para três municípios de Mato Grosso do Sul.
Em Coronel Sapucaia, solicitou à senadora Soraya Thronicke uma van para a saúde e ao secretário Antônio Carlos Videira um caminhão-pipa do Corpo de Bombeiros, essencial para emergências e apoio a obras.
Para Bodoquena, pediu dois veículos: um para a saúde e outro para o setor agrícola, beneficiando pacientes e pequenos produtores locais.
Em Pedro Gomes, indicou camionetes para a Assistência Social, reforçando o Conselho Tutelar nas áreas rurais, e para a Secretaria de Obras, visando a manutenção de estradas e suporte ao transporte escolar.
Mochi destacou que as demandas vieram de lideranças locais e reforçam o compromisso do mandato com a população. “Trabalhamos para garantir estrutura e dignidade aos municípios”, afirmou.