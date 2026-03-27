Mochi apresenta moção à Defensoria por conferência sobre consumo digital

Deputado destaca importância do debate sobre direitos na era tecnológica

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

Moção reconhece contribuição para políticas públicas e cidadania

O deputado estadual Junior Mochi (MDB) apresentou, durante sessão plenária desta quinta-feira (26), uma moção de congratulação à Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul pela realização da conferência “Os Desafios da Defesa do Consumidor na Era Digital e suas Implicações na Liberdade Decisória do Consumidor”. A iniciativa reconhece a relevância do evento, que reuniu especialistas e promoveu discussões sobre temas atuais ligados ao ambiente virtual. Entre os principais pontos debatidos estiveram a proteção de dados, a influência dos algoritmos nas decisões de consumo, a transparência nas relações digitais e o combate a fraudes.

A conferência também reforçou o diálogo entre instituições, ampliando a troca de conhecimento e experiências. Segundo Mochi, ações como essa contribuem para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à defesa do consumidor. O parlamentar destacou ainda a importância de valorizar iniciativas que promovem cidadania e informação. A moção foi apresentada como forma de reconhecimento institucional ao trabalho desenvolvido pela Defensoria.

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