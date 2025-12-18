quinta-feira, 18/12/2025

Messi e Yamal prometem duelo épico na Finalíssima

Argentina e Espanha se enfrentam no Estádio Lusail

Milton
Milton
Foto: Divulgação/Conmebol

No dia 27 de março, Argentina e Espanha se encontrarão no Estádio Lusail, no Catar, para a quarta edição da Finalíssima, confronto que reúne os campeões da Copa América e da Eurocopa. A partida terá início às 15h (de Brasília) e marcará o esperado duelo entre Messi e Yamal, dois dos maiores craques do futebol mundial.

A Argentina busca seu terceiro título na competição, após conquistas em 1993 e 2022, enquanto a França permanece como única seleção europeia vencedora em 1985. O último triunfo argentino, contra a Itália em 2022, ficou marcado pelos gols de Lautaro Martínez, Di María e Dybala.

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, destacou que o jogo simboliza cooperação e respeito entre confederações. Torcedores de todo o mundo aguardam ansiosos por este espetáculo. A Finalíssima promete emoção, talento e um verdadeiro show de futebol.

