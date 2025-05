Messi é eleito o maior da história; Pelé fica em 2º lugar

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) divulgou na segunda-feira (19) o ranking dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. O argentino Lionel Messi foi eleito o melhor da história, superando o brasileiro Pelé, que ficou com a segunda colocação. A lista, elaborada por especialistas da entidade, considera o desempenho, impacto histórico e títulos conquistados pelos atletas. O terceiro lugar ficou com o também argentino Diego Maradona, completando um pódio exclusivamente sul-americano.

Entre os 10 primeiros colocados, apenas dois ainda estão em atividade: Messi e Cristiano Ronaldo, que ocupa a quarta posição. O lendário holandês Johan Cruyff fecha o top 5. O Brasil teve três representantes no ranking. Além de Pelé, Ronaldo Fenômeno aparece em 6º lugar e Ronaldinho Gaúcho em 10º. O francês Zinedine Zidane também figura entre os grandes nomes, em 7º lugar.

A eleição reforça a influência duradoura de jogadores sul-americanos na história do futebol mundial, mesmo com as gerações mais recentes despontando em outras regiões. A IFFHS promete divulgar em breve a lista das maiores jogadoras da história.