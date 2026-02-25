Mayke e Rodrigo lançam EP “Panela de Pressão”

Mayke e Rodrigo dão início a uma nova fase na carreira com o lançamento do primeiro EP, intitulado “Panela de Pressão”, em parceria com a Warner Music Brasil. O projeto marca oficialmente a entrada da dupla em um novo momento no mercado e reforça sua presença entre os nomes em ascensão do sertanejo nacional.

Naturais de Rondônia, os artistas vêm construindo uma trajetória consistente nas plataformas digitais, onde ganharam destaque com regravações e performances que rapidamente conquistaram o público. Com vozes marcantes e interpretações intensas, a dupla se firmou como um dos nomes promissores da nova geração, acumulando hoje mais de 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Antes mesmo do novo projeto, Mayke e Rodrigo já vinham chamando atenção com parcerias como “Tentação”, com Hugo & Guilherme, “Lugar do Meu Passado”, com Murilo Huff, e a releitura de “Tentação” ao lado de Felipe Amorim — lançamentos que ajudaram a ampliar o alcance da dupla no cenário nacional.

A nova fase chega impulsionada pelo desempenho de “Bebe, Beija e Trai”, parceria com Panda, que já ultrapassa 60 milhões de plays nas plataformas digitais. A música ganhou força em playlists como Top Brasil, Esquenta Sertanejo e Potência Sertanejo, além de se destacar nas redes sociais e nos shows da dupla.

Dando sequência ao projeto, a faixa “Te Perdi Pros Paredão”, com participação de Kaique e Felipe, chega como a nova aposta de trabalho. Com refrão direto e forte apelo popular, a música reúne elementos que dialogam com o consumo atual do gênero e amplia o alcance dos artistas.

O EP também inclui “Pega Eu”, com proposta mais leve e envolvente, e “Bela Adormecida”, parceria com Noobreak, que incorpora referências eletrônicas à base sertaneja. O repertório evidencia a versatilidade da dupla, que transita entre o sertanejo tradicional, o universitário e novas tendências do mercado.

Atualmente, Mayke e Rodrigo se preparam para uma sequência de lançamentos que inclui o projeto audiovisual completo “Panela de Pressão”, reforçando o momento de expansão da carreira. “Esse EP representa muito pra gente. É um projeto que mostra quem somos hoje, nossa evolução e tudo o que a gente quer construir daqui pra frente. A expectativa está muito alta, principalmente depois da resposta do público com ‘Bebe, Beija e Trai’”, comenta a dupla.

Com números expressivos, colaborações estratégicas e uma base de fãs em crescimento, o novo EP não apenas dá continuidade ao sucesso recente, como posiciona Mayke e Rodrigo de forma ainda mais consistente no cenário nacional.

