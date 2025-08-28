Mãe enterra corpo de bebê no quintal de casa em MS

Uma jovem de 22 anos confessou ter enterrado o corpo de um bebê recém-nascido nos fundos de sua casa, no distrito de Anhanduí. O caso foi descoberto após funcionários do posto de saúde local, onde a jovem fazia pré-natal, perceberem que a barriga da gestante havia desaparecido. Questionada, ela inicialmente deu respostas evasivas.

Ao ser confrontada novamente nesta quarta-feira (28), a mulher relatou que deu à luz sozinha, no banheiro de casa, no dia 1º de agosto. O bebê teria nascido morto. Ela então o envolveu em um pano branco e o enterrou em uma cova rasa, em uma área com entulhos no quintal.

A Guarda Civil Metropolitana foi acionada. A jovem também alegou ter sido vítima de abuso sexual em Ribas do Rio Pardo, fato que ainda será investigado.

O caso segue sob responsabilidade das autoridades locais.