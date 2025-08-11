Lidio Lopes destaca obras no aniversário de Campo Grande

O deputado estadual Lidio Lopes (sem partido) participou nesta segunda-feira (11) das cerimônias de entrega de obras comemorativas aos 126 anos de Campo Grande, na região do Bandeira. O pacote de investimentos da Prefeitura, que totaliza R$ 250 milhões, tem foco em infraestrutura, educação e urbanização.

Na Lagoa Itatiaia, bairro Tiradentes, foram entregues melhorias que somam R$ 6,2 milhões em drenagem, pavimentação e calçadas. O evento também lançou projetos como a pavimentação do Jardim Jerusalém e a criação do Espaço Esportivo Comunitário no Parque Jacques da Luz. Lidio Lopes relembrou a longa espera da comunidade pela revitalização do local, iniciada ainda em 2009.

Depois, o deputado acompanhou a inauguração da ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Zacarias Vieira de Andrade, no bairro Rita Vieira. A obra amplia vagas para 70 crianças, atendendo a uma demanda antiga da região.

Essas ações fazem parte de um programa maior, com mais de 230 iniciativas nas áreas de educação, saúde, cultura e mobilidade urbana, fruto de parcerias entre a Prefeitura, Governo do Estado e Legislativo. Lidio Lopes ressaltou a importância dos investimentos para o progresso da capital sul-mato-grossense e parabenizou a gestão municipal pelos avanços.