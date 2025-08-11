terça-feira, 12/08/2025

Lidio Lopes destaca obras no aniversário de Campo Grande

Deputado participa de entregas na Lagoa Itatiaia e ampliação de escola no Rita Vieira

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

O deputado estadual Lidio Lopes (sem partido) participou nesta segunda-feira (11) das cerimônias de entrega de obras comemorativas aos 126 anos de Campo Grande, na região do Bandeira. O pacote de investimentos da Prefeitura, que totaliza R$ 250 milhões, tem foco em infraestrutura, educação e urbanização.

Na Lagoa Itatiaia, bairro Tiradentes, foram entregues melhorias que somam R$ 6,2 milhões em drenagem, pavimentação e calçadas. O evento também lançou projetos como a pavimentação do Jardim Jerusalém e a criação do Espaço Esportivo Comunitário no Parque Jacques da Luz. Lidio Lopes relembrou a longa espera da comunidade pela revitalização do local, iniciada ainda em 2009.

Depois, o deputado acompanhou a inauguração da ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Zacarias Vieira de Andrade, no bairro Rita Vieira. A obra amplia vagas para 70 crianças, atendendo a uma demanda antiga da região.

Essas ações fazem parte de um programa maior, com mais de 230 iniciativas nas áreas de educação, saúde, cultura e mobilidade urbana, fruto de parcerias entre a Prefeitura, Governo do Estado e Legislativo. Lidio Lopes ressaltou a importância dos investimentos para o progresso da capital sul-mato-grossense e parabenizou a gestão municipal pelos avanços.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Festival Bonito CineSur impulsiona o comércio e movimenta a economia da cidade

ANELISE PEREIRA - 0
Os grandes eventos continuam a desempenhar um papel crucial na economia do Estado, especialmente no setor de turismo. Feiras, festivais, eventos internacionais como o...
Leia mais

Menores são internadas após espancamento em escola no MT

Milton - 0
A Justiça de Mato Grosso determinou a internação de quatro menores responsáveis pelo espancamento de uma garota de 12 anos dentro de uma escola...
Leia mais

Homem é condenado após atirar durante encontro de swing

Milton - 0
A Justiça de Santa Catarina condenou Ismael Olímpio de Paula a três anos de prisão em regime semiaberto por tentativa de homicídio durante um...
Leia mais

PRF faz maior apreensão de ouro da história em Roraima

Milton - 0
A PRF apreendeu, na tarde de segunda-feira (4), 103 kg de ouro transportados de forma irregular em Boa Vista, Roraima. A abordagem aconteceu durante...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia