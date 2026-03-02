terça-feira, 3/03/2026

Leila Pereira rebate críticas do São Paulo

Presidente do Palmeiras contesta reclamações sobre arbitragem

Presidente do Palmeiras contesta reclamações sobre arbitragem e critica terceirização de responsabilidades

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, respondeu às reclamações do São Paulo após a vitória por 2 a 1 na semifinal do Campeonato Paulista. Em entrevista, ela afirmou que não comenta decisões de arbitragem na imprensa e criticou dirigentes que terceirizam responsabilidades. Leila destacou que, se fosse uma mulher reclamando, seria chamada de histérica, enquanto colegas homens poderiam agir da mesma forma sem críticas. Ela afirmou que erros acontecem a favor e contra todos os clubes, mas a responsabilidade é interna. O comentário veio após Rui Costa questionar a não marcação de um pênalti em lance com Gustavo Gómez.

Leila disse que conversa diretamente com a FPF ou a CBF quando há equívocos, sem criar escândalos. Ela lembrou que na final da Libertadores também assumiu responsabilidades sem culpar arbitragem. A presidente reforçou que seu estilo é não destemperar-se por decisões de campo. O Palmeiras agora se prepara para a decisão contra o Novorizontino. O confronto está marcado para a Arena Barueri, com datas já definidas pelo Conselho Técnico. Leila enfatizou que a postura objetiva evita dar “zona de conforto” a rivais e mantém o clube focado em desempenho.

