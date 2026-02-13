JARDIM: Primeiro baile de 2026 leva alegria e integração ao conviver com tema carnaval.

Com muita música, animação e espírito carnavalesco, os participantes celebraram a importância do convívio e da participação ativa nas atividades promovidas pelo município.

O Conviver realizou nesta semana o primeiro baile de 2026, trazendo como tema o Carnaval e promovendo um momento especial de integração, alegria e valorização da convivência entre os participantes.

A ação proporcionou um ambiente acolhedor de lazer, socialização e bem-estar, fortalecendo os vínculos comunitários e contribuindo diretamente para a qualidade de vida dos atendidos.

A gestão municipal segue investindo em iniciativas que incentivam a participação, o cuidado e o respeito com todos, reforçando o compromisso com políticas públicas voltadas ao bem-estar e à valorização da pessoa idosa.