sexta-feira, 24/10/2025

Jamilson Name libera R$ 1,7 milhão em emendas para municípios de MS

Saúde, educação e esporte recebem reforço financeiro em diferentes regiões do Estado

O deputado estadual Jamilson Name reafirma seu compromisso com o desenvolvimento dos municípios sul-mato-grossenses. Somente em 2025, foram pagos mais de R$ 1,7 milhão em emendas parlamentares, contemplando ações nas áreas de saúde, educação e esporte.

“Esses recursos representam um mandato participativo e próximo das pessoas. Nosso objetivo é gerar impacto real na vida da população, fortalecendo os municípios e melhorando a qualidade de vida das famílias sul-mato-grossenses”, destacou Jamilson Name.

Diversos municípios foram beneficiados, entre eles Corumbá, Nova Andradina, Ladário, Pedro Gomes, Campo Grande e outros. A maior parte dos recursos foi destinada à saúde, garantindo melhores condições de atendimento.

Investimentos também contemplaram a educação, com aquisição de materiais escolares e instrumentos musicais, e o esporte, com uniformes e equipamentos. Com essas ações, o parlamentar reforça seu compromisso com o fortalecimento das comunidades e setores essenciais do Estado.

