quinta-feira, 26/02/2026

Inocência: Mara Caseiro solicita reforço no efetivo da Polícia Militar

ANELISE PEREIRA
A deputada estadual Mara Caseiro pediu ao governador Eduardo Riedel, a designação de efetivo da Polícia Militar para reforçar a segurança pública no município de Inocência. O pedido foi encaminhado também ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, e ao comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Renato dos Anjos Garnes.

A solicitação atende reivindicação apresentada pelo vereador Gerson Queiroz, diante da crescente demanda por reforço na segurança pública do município.

Localizada na região leste do Estado, Inocência possui atualmente cerca de 8,5 mil habitantes e deve registrar expressivo crescimento populacional nos próximos anos, impulsionado pelo investimento internacional voltado à construção da maior fábrica de celulose do mundo em etapa única, com capacidade estimada de produção de 3,5 milhões de toneladas anuais.

Segundo a deputada, o avanço econômico é motivo de comemoração, mas também exige planejamento e fortalecimento dos serviços públicos, especialmente na área da segurança. “A expansão do município traz desenvolvimento e oportunidades, mas também aumenta a responsabilidade do poder público em garantir segurança à população. É fundamental assegurar presença policial eficiente tanto na área urbana quanto na zona rural”, destacou Mara Caseiro.

De acordo com a parlamentar, o reforço no efetivo da Polícia Militar permitirá intensificar ações preventivas e repressivas, reduzir o tempo de resposta às ocorrências e ampliar a sensação de segurança dos moradores.

POLÍTICA

