Ibama combate pesca ilegal da tainha no RS

Entre os dias 15 e 30 de maio, o Ibama liderou a primeira fase da Operação Mugil no litoral do Rio Grande do Sul, com foco no combate à pesca ilegal da tainha durante o período reprodutivo da espécie. A ação contou com apoio da Marinha do Brasil, Brigada Militar Ambiental, Polícia Federal e outros órgãos.

Durante a chamada “corrida da tainha”, os peixes migram para o mar para reprodução, exigindo maior controle. Foram aplicadas medidas como limite de captura, monitoramento por satélite (SISTainha), exigência de tamanho mínimo de 35 cm e licenças especiais.

A operação resultou em 28 multas, somando mais de R$ 3,1 milhões. Ao todo, 51 toneladas de pescado foram apreendidas, incluindo 15 toneladas de tainha e cinco raias ameaçadas de extinção. Também foram apreendidos quatro barcos, um caminhão e sete embarcações foram lacradas por falhas em rastreamento.

Drones, embarcações da Marinha e até jet-skis foram usados na vigilância. Dois terminais de descarga foram autuados por operar sem licença ambiental. A Operação Mugil reafirma o esforço interinstitucional pela preservação da biodiversidade marinha e uso sustentável dos recursos pesqueiros.