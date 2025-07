“Guiga precisa voltar pra casa”: família de Campo Grande mobiliza corrente solidária por esportista internado em SP

Uma corrente de amor e esperança está sendo formada por amigos e familiares de Rodrigo Carlos David, o Guiga, de 49 anos, campo-grandense de coração, reconhecido no Brasil como um dos grandes nomes do turismo de aventura. Ele sofreu um AVC isquêmico, agravado por uma hemorragia cerebral, no último dia 17 de julho, e desde então está internado em estado grave em Avaré (SP).

Guiga precisa ser transferido com urgência para Campo Grande, onde poderá receber cuidados especializados e ficar próximo da família, que tem feito o possível para custear o tratamento. Para isso, foi criada uma vaquinha online, com o objetivo de arrecadar R$ 25 mil – valor necessário para cobrir o transporte em UTI, internação, exames, medicamentos e terapias. Metade da meta já foi atingida, mas a ajuda ainda é urgente.

“O estado de saúde dele é delicado. Ele está em coma induzido, com o cérebro bastante inchado e precisará passar por traqueostomia. A transferência é essencial para garantir o melhor tratamento possível”, explica, emocionada, a irmã Regiane David, professora em Campo Grande. “Com a vinda para cá, ele poderá iniciar o processo de reabilitação com fonoaudiologia, fisioterapia e terapias cognitivas. A gente tem fé de que ele vai se recuperar, mesmo com sequelas. Mas ele precisa voltar pra casa”, completa.

Um campo-grandense que sempre fez a diferença

Nascido em Pompéia (SP), e atualmente morando em Águas de Santa Bárbara, interior de São Paulo, Guiga foi criado em Campo Grande, onde construiu uma trajetória admirável. Atuando como auditor líder de turismo de aventura, tornou-se referência nacional em segurança e qualidade no setor. Foi palestrante, consultor, e apoiou diversos projetos, entre eles o Bioparque Pantanal, deixando sua marca por onde passou.

“Ele é um homem íntegro, generoso, que sempre estendeu a mão a quem precisava. Agora é ele quem precisa de nós”, reforça Regiane.

A campanha representa mais do que uma ajuda financeira: é uma chamada à solidariedade de toda uma comunidade que já foi tocada, direta ou indiretamente, pelo seu trabalho e sua humanidade.

Como ajudar

A campanha está no ar e as contribuições podem ser feitas pelo link abaixo:

Ajude o Guiga na recuperação de seu AVC (https://campanhadobem.com.br/campanhas/ajude-o-guiga-na-recuperacao-de-seu-avc#/)

Qualquer valor pode fazer a diferença nesse momento de luta e esperança.

Fotos: Acervo familiar

Mais informações:

Regiane David – (67) 99133-4556

Renata David – (67) 99207-66297 (essa irmã dele está em Avaré acompanhando tudo)

João Grilo – (67) 98102-4424