quinta-feira, 5/03/2026

Gerson Claro solicita construção de ponte sobre o Rio Indaiazão

Obra visa melhorar mobilidade e segurança em Cassilândia

Milton
Publicado por Milton
Foto: Presidente da ALEMS, Gerson Claro

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Gerson Claro (PP), apresentou nesta quarta-feira (4) indicação ao Governo do Estado solicitando a construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Indaiazão, no Distrito de Indaiá do Sul, em Cassilândia. A proposta atende a pedidos dos vereadores locais e reforça o compromisso do parlamentar com a infraestrutura regional. A obra integra o programa estadual “Mais Pontes” e terá cerca de 70 metros de extensão, sob responsabilidade da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

A ponte substituirá a estrutura atual, que compromete a mobilidade, aumenta custos logísticos, representa risco de acidentes e limita o desenvolvimento econômico. Gerson Claro ressaltou que a via é estratégica para o escoamento de grãos e rebanhos, além de ser rota diária do transporte escolar. Segundo o deputado, a construção garantirá segurança à população, integrará áreas rurais e fortalecerá a economia local. A indicação será analisada pelo Governo do Estado para definição do cronograma de execução da obra, considerada essencial para Cassilândia e região.

