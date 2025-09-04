Geraldo Resende busca a instalação de um Centro de Oncologia no HU de Dourados.

O deputado federal Geraldo Resende (PSDB-MS) deu mais um passo importante para a saúde pública da região da Grande Dourados. Em reunião nesta terça-feira (2), com o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Arthur Chioro, Resende tratou da criação de um Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) no Hospital Universitário da UFGD.

O Ministério da Saúde já emitiu parecer favorável por meio da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES), e o projeto conta agora com encaminhamento oficial para sua implantação. A proposta beneficiará diretamente pacientes oncológicos de 34 municípios da região.

“Será um centro moderno, com estrutura de excelência para salvar vidas. Vamos acompanhar cada fase até a conclusão”, afirmou o deputado, que ainda pretende reunir-se com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para acelerar os trâmites.