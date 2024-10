Gaeco investiga transferência irregular de caminhonete de prefeito em Ivinhema

Nesta quarta-feira (30), o Gaeco deflagrou uma operação em Ivinhema para investigar a transferência irregular de uma caminhonete de luxo que já pertenceu ao prefeito Juliano Ferro. O veículo foi transferido para dois policiais militares utilizando documentação falsificada.

O automóvel, que não tinha registro formal de propriedade recente, foi transferido no Detran de Maracaju, mesmo após a morte do proprietário anterior, há mais de três anos. A operação cumpriu oito mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de R$ 79 mil em espécie. Além de armas e munições. Uma pessoa foi detida por posse ilegal de arma. As investigações prosseguem.