Funsat realiza feirão de empregos para PCD nesta sexta-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) promove nesta sexta-feira (20) um feirão de empregos com foco na inclusão de Pessoas com Deficiência (PCD) em Campo Grande. A ação integra o programa Emprega CG e oferece oportunidades com triagem e entrevistas presenciais.

Durante o evento, que acontece das 8h às 12h, na sede da Funsat, será realizada seleção para a função de auxiliar administrativo, com atendimento voltado a candidatos com deficiência, como pessoas com visão parcial ou surdez parcial.

Esta é a quinta edição do Emprega CG em 2026 e tem como objetivo aproximar trabalhadores das empresas contratantes. Ao todo, 128 empresas participam do processo seletivo, com 1.190 vagas distribuídas em 116 funções diferentes.

Além da ação desta sexta, o programa terá continuidade no sábado (21), dentro do mutirão “Todos em Ação”, que será realizado na Escola Municipal Padre Tomáz Giraldelli, também das 8h às 12h.

De acordo com a Funsat, grande parte das oportunidades disponíveis não exige experiência prévia, ampliando o acesso ao mercado de trabalho. Também há vagas para profissionais com qualificação específica.

Os interessados podem procurar atendimento na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, ou ainda no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699.

A iniciativa reforça a importância da inclusão e da geração de oportunidades, especialmente para o público PCD, promovendo acesso mais igualitário ao mercado de trabalho.