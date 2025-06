Funsat oferta 2.050 vagas de trabalho nesta quarta-feira

A quarta-feira (18) indica na Funsat (Fundação Social do Trabalho) um painel de Intermediação com anúncios de 2.050 vagas, na oferta apresentada por 182 empresas de Campo Grande. Um super-recrutamento com opções de contratação em 131 profissões diferentes.

A relação da data que inclui buscas por assistente de vendas (2 postos), atendente de balcão (36 postos), auxiliar administrativo (1 posto), auxiliar de armazenamento (10 postos), auxiliar de limpeza (260 postos), auxiliar nos Serviços de Alimentação (111 postos), jardineiro (4 postos), operador de caixa (240 postos), servente de obras (8 postos), além de cinco vagas pra vendedor de serviços.

Quanto as oportunidades de “perfil aberto”, em que os recrutadores não exigem experiência para a contratação, a Fundação pontua 1.442 anúncios, e seis destaques. Lista que engloba procuras por açougueiro (2 postos), auxiliar de cozinha (6 postos), estoquista (4 postos), operador de Telemarketing Ativo (10 postos), repositor de mercadorias (293 postos), e ainda três vagas para vendedor interno na modalidade.

Prioritários ao público PCD (Pessoa com Deficiência) são cinco captações, para atividades como, agente de saneamento, assistente administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, e para vendedor interno.