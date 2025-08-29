Fiocruz vai produzir no Brasil remédio para atrofia muscular espinhal

A Fiocruz firmou parceria com as farmacêuticas Hypera Pharma e Aurisco Pharmaceutical para desenvolver e produzir nacionalmente o medicamento Nusinersena, indicado para o tratamento da Atrofia Muscular Espinhal 5q (AME). O acordo, assinado durante o Agosto Roxo — mês de conscientização sobre a doença integra o Novo PAC da Saúde, que visa ampliar o acesso a tratamentos complexos e reduzir a dependência internacional.
O Nusinersena é um oligonucleotídeo antisense, tecnologia inédita no Brasil, que atua na produção de proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores. A produção será realizada por Bio-Manguinhos/Fiocruz em etapas, com domínio total da tecnologia ao final do processo.
Segundo a Fiocruz, a fabricação nacional trará economia ao SUS e impulsionará o desenvolvimento de terapias para outras doenças raras. A iniciativa posiciona o Brasil como pioneiro na América Latina na produção desse tipo de medicamento, reforçando o papel estratégico da Fiocruz no avanço científico e tecnológico do sistema público de saúde.