Fernando Diniz novo Técnico do Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou a contratação de Fernando Diniz como novo técnico após a demissão de Fernando Seabra. Diniz assinou contrato até o fim de 2025 e será acompanhado pelos auxiliares Eduardo Barros e Wagner Bertelli. Ele estará à frente do time no treinamento desta terça-feira (24) e comandará a equipe na partida contra o Libertad, do Paraguai, pelas quartas de final da Conmebol Sul-Americana.

Fernando Diniz, que estava livre no mercado, foi considerado uma escolha “extremamente viável” pelos dirigentes do clube mineiro. Ele teve uma passagem conturbada pelo Fluminense, onde foi demitido em julho, apesar de ter conquistado a Copa do Brasil e a Libertadores no ano anterior. Sua breve experiência na Seleção Brasileira também incluiu seis jogos, com um desempenho misto.

Diniz, natural de Patos de Minas-MG, tem uma conexão especial com o Cruzeiro, onde jogou por um curto período em 2004, ao lado de Fred. Agora, ele retorna ao clube em um novo papel, buscando trazer resultados positivos e revitalizar a equipe.