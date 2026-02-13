Feijão carioca pode ser novo whey protein do futuro

A Embrapa Alimentos desenvolveu um concentrado protéico em pó, derivado do feijão carioca, que promete ser comparado ao whey no quesito fornecimento de proteína em uma dieta saudável. A pesquisa, financiada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e pelo Programa de Incentivo à Pesquisa do GFI (The Good Food Institute), provou que o feijão carioca pode ser uma excelente fonte de ferro e proteína, que são elementos fundamentais para a manutenção dos músculos, o controle do colesterol e o bom funcionamento intestinal. E o melhor: é um produto 100% brasileiro.

Com quase 80 g de proteína a cada 100 g de feijão, o “bean protein” é um produto que fornece uma proteína de base vegetal de alto nível, segundo eles à altura de qualquer fonte de proteína de origem animal (como carnes, leites e iogurtes). O concentrado também mostrou funcionalidade, podendo ser usado na panificação, na produção de bebidas além, e é claro, como suplementos alimentares. É um concentrado proteico de alto valor nutricional, que oferece uma alternativa vegetal (plant-based) ao whey protein. O produto atinge cerca de 80% de proteína (80g a cada 100g), possui sabor neutro, e é ideal para suplementação ou alimentos plant-based.

O projeto surgiu do crescimento da oferta de produtos à base de plantas – plant-based – para dietas veganas e vegetarianas. Esses produtos são produtos parecidos com os de origem animal, mas que não utilizam carne animal, como o hambúrguer vegetal, entre outros. “O fato de o feijão ser uma das leguminosas mais representativas para o País influenciou a ideia de obter um concentrado proteico de outra leguminosa, que não a soja e a ervilha. Como temos grande produção nacional de feijão, inclusive para exportação, consideramos que é uma matéria-prima ideal para obter esses concentrados proteicos”, explica Janice Lima, uma das pesquisadoras envolvidas no processo.