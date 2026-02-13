sexta-feira, 13/02/2026

Feijão carioca pode ser novo whey protein do futuro

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Embrapa Alimentos desenvolveu  um concentrado protéico em pó, derivado do feijão carioca, que promete ser comparado ao whey no quesito fornecimento de proteína em uma dieta saudável. A pesquisa, financiada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e pelo Programa de Incentivo à Pesquisa do GFI (The Good Food Institute), provou que o feijão carioca pode ser uma excelente fonte de ferro e proteína, que são elementos fundamentais para a manutenção dos músculos, o controle do colesterol e o bom funcionamento intestinal. E o melhor: é um produto 100% brasileiro.

Com quase 80 g de proteína a cada 100 g de feijão, o “bean protein” é um produto que fornece uma proteína de base vegetal de alto nível, segundo eles à altura de qualquer fonte de proteína de origem animal (como carnes, leites e iogurtes). O concentrado também mostrou funcionalidade, podendo ser usado na panificação, na produção de bebidas além, e é claro, como suplementos alimentares. É um concentrado proteico de alto valor nutricional, que oferece uma alternativa vegetal (plant-based) ao whey protein. O produto atinge cerca de 80% de proteína (80g a cada 100g), possui sabor neutro, e é ideal para suplementação ou alimentos plant-based. 

O projeto surgiu do crescimento da oferta de produtos à base de plantas – plant-based – para dietas veganas e vegetarianas. Esses produtos são produtos parecidos com os de origem animal, mas que não utilizam carne animal, como o hambúrguer vegetal, entre outros. “O fato de o feijão ser uma das leguminosas mais representativas para o País influenciou a ideia de obter um concentrado proteico de outra leguminosa, que não a soja e a ervilha. Como temos grande produção nacional de feijão, inclusive para exportação, consideramos que é uma matéria-prima ideal para obter esses concentrados proteicos”, explica Janice Lima, uma das pesquisadoras envolvidas no processo.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Após 25 anos, camisa 23 de Michael Jordan retorna aos Wizards

Milton - 0
Recém-chegado à franquia, ala-pivô homenageia Jordan e retoma o icônico número usado entre 2001 e 2003 Anthony Davis vestirá a camisa 23 no Washington Wizards,...
Leia mais

As Dez Mais

Milton - 0
Quinta, 12 de fevereiro de 2026. Hoje é dia do Supermercado. Faltam 5 dias para o Carnaval. Manchetes do Correio do Estado: - IPTU de Campo Grande vence...
Leia mais

S&S Cesta Básica facilita o dia a dia da população com entrega gratuita em domicílio

Milton - 0
Em meio à rotina corrida e às constantes filas em supermercados, a S&S Cesta Básica vem se destacando como uma alternativa prática, econômica e...
Leia mais

NIOAQUE: Prefeitura realiza obra inédita nas estradas da Terra Indígena

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Nioaque iniciou um trabalho histórico nas estradas da Terra Indígena do município, promovendo melhorias estruturais que garantem mais segurança, mobilidade e...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia