Famasul e Biosul renovam campanha que incentiva uso de etanol

A campanha “Movido Pelo Agro – Etanol” foi renovada pela Famasul e pela Biosul, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e a cadeia de bioenergia em Mato Grosso do Sul. A iniciativa incentiva o uso do etanol entre os colaboradores da Famasul, por meio do cadastro de cupons fiscais em sorteios mensais de vouchers de combustível.

Na edição de 2024, foram utilizados quase 92 mil litros de etanol, evitando a emissão de mais de 90 toneladas de CO₂ o equivalente ao plantio de mais de 600 árvores. A nova fase da campanha vai de 1º de junho de 2025 até 1º de abril de 2026.

Por ser derivado da cana-de-açúcar e do milho, o etanol é um combustível de menor impacto ambiental, contribuindo para o ciclo de carbono equilibrado. Essa ação está alinhada ao Plano Estadual MS Carbono Neutro, que busca zerar as emissões líquidas até 2030.

Segundo a Biosul, a produção de etanol no estado pode chegar a 4,7 bilhões de litros na próxima safra. O presidente da Famasul, Marcelo Bertoni, destaca que a campanha reflete um agro mais consciente. Já Amaury Pekelman, da Biosul, ressalta os impactos positivos na economia e no meio ambiente.