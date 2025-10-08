Estrelas da maionese: cenoura e batata ficam mais baratas

Nesta semana, os preços de alguns itens essenciais para a boa e velha maionese apresentaram variações importantes na Ceasa/MS. A cenoura, destaque positivo, teve a maior queda nos valores, com uma redução de 13,33%. A batata-inglesa também segue em baixa, com preço médio 10% menor do que na semana anterior. Essas quedas são reflexo do aumento da oferta nas regiões produtoras, que contribuem para estabilizar e diminuir os custos para os consumidores.

Por outro lado, o mamão formosa teve um aumento significativo de 22,22% nos preços, devido à baixa disponibilidade da fruta no mercado. O período de entressafra nas regiões produtoras nacionais dificultou o abastecimento, pressionando os preços para cima. Além disso, a necessidade de importação de peras da Argentina elevou os custos para os comerciantes. Até mesmo o quiabo, produzido localmente em Mato Grosso do Sul, sofreu aumento de preço, contrariando a tendência das hortaliças.

Essas variações refletem as dinâmicas de oferta e demanda que afetam diretamente o bolso do consumidor. É importante acompanhar os boletins semanais da Ceasa/MS para se programar melhor e aproveitar as oportunidades de compras.