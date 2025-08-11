segunda-feira, 11/08/2025

Empreiteira investigada mantém contratos de R$ 132 milhões com Agesul

LCM Construção, alvo da PF por fraude no Amapá, é responsável por obras em rodovias de MS e tem a agência estadual como um de seus principais clientes

Mesmo sendo alvo de investigação da Polícia Federal por fraudes em contratos no Amapá, a empreiteira LCM Construção e Comércio S.A., de Minas Gerais, mantém contratos milionários com o governo de Mato Grosso do Sul. Atualmente, a empresa tem três contratos ativos com a Agesul, que somam mais de R$ 132 milhões, segundo o Portal da Transparência.

O maior deles, de R$ 107,9 milhões, é para a reforma da MS-436, entre Camapuã e Figueirão. A rodovia foi concluída em 2013 e, mesmo com pouco tempo de uso, já apresentava falhas que motivaram uma nova licitação em 2024.

Apesar da operação policial, batizada de Route 156, não ter relação direta com os contratos em MS, a LCM já recebeu cerca de R$ 300 milhões do governo estadual desde 2021. Em nota, a Agesul afirmou que não há decisão judicial para suspensão dos contratos e que não foram detectados problemas na execução das obras pela construtora.

A LCM também figura como prestadora de serviços para o Dnit e várias prefeituras pelo país, com contratos que ultrapassam R$ 1,5 bilhão desde 2023.

