segunda-feira, 11/08/2025

Dr. Victor Rocha lidera corrida por vaga na Assembleia Legislativa

Pesquisa aponta ampla renovação para 2026 e destaca atuação do médico e vereador na área da saúde

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

A mais recente pesquisa do Instituto IPEMS, publicada pelo Correio do Estado, revela um cenário de ampla renovação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026. O levantamento, realizado entre 22 de julho e 1º de agosto, mostra que até 40% dos atuais deputados estaduais podem não retornar, abrindo espaço para novos nomes na política estadual.

Entre os mais bem posicionados, destaca-se o vereador e médico mastologista Dr. Victor Rocha. Conhecido por seu trabalho voluntário na Casa Rosa, onde já realizou mais de 10 mil atendimentos e diagnosticou 210 casos de câncer de mama, Dr. Victor ganha força como um dos nomes mais promissores para a próxima legislatura.

“Esse reconhecimento é fruto de muito trabalho, dedicação e compromisso com a população”, afirmou o vereador, que atua há anos oferecendo serviços de saúde gratuitos via SUS.

Ao lado de Marquinhos Trad e Silvio Pitu, Dr. Victor Rocha figura entre os poucos parlamentares municipais citados com chances reais de conquistar uma cadeira na Assembleia. A tendência reforça o desejo do eleitor por mudança e uma política mais voltada para resultados concretos.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

