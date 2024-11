Dólar bate R$ 6 e agita o agro

O dólar comercial disparou hoje (28) alcançando R$ 6, o maior valor histórico, após declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o pacote fiscal do governo. Para o setor agropecuário, essa alta tem efeitos mistos.

Enquanto a valorização da moeda favorece as exportações de carnes, com recordes consecutivos, o impacto nos grãos será mais limitado no curto prazo. No entanto, o aumento do dólar também pressiona os custos com insumos importados e pode tornar o crédito mais caro, o que dificulta o cenário para produtores.