Cidade se posiciona como referência no desenvolvimento econômico com parcerias estratégicas e investimentos em infraestrutura, criando empregos e gerando um impacto positivo na administração pública.

Em 2024, Dois Irmãos do Buriti se destaca como um dos municípios mais promissores de Mato Grosso do Sul. A cidade conquistou o primeiro lugar em arrecadação de ICMS, um marco histórico que impulsionou o crescimento econômico local, gerando uma onda de investimentos e novos postos de trabalho.

A parceria com o Governo do Estado de MS e com empresas privadas tem sido fundamental para esse avanço. Além disso, o trabalho conjunto com o setor público tem transformado a cidade em um polo de desenvolvimento, com destaque para o setor industrial e de serviços.

O Papel do Japão na Transformação de Dois Irmãos do Buriti

O exemplo de sucesso mais notável vem do trabalho do Prefeito Japão, que assumiu o desafio de transformar a administração municipal. Desde sua chegada, o prefeito tem focado na modernização da gestão pública e na criação de um ambiente propício para a atração de investimentos. A parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul foi essencial para viabilizar projetos de infraestrutura e qualificação profissional, elevando a cidade ao status de uma das mais bem-sucedidas em termos de arrecadação de ICMS.

“Estamos criando um ciclo positivo em Dois Irmãos do Buriti. Acreditamos que a geração de empregos e a melhoria da infraestrutura são passos fundamentais para garantir um futuro próspero para nossa cidade”, afirmou o Prefeito Japão.

Geração de Empregos e Expectativas para 2025

Além da arrecadação recorde, Dois Irmãos do Buriti tem observado um aumento significativo na criação de empregos. O setor da construção civil, serviços e pequenas indústrias têm se beneficiado das novas políticas e do clima de confiança gerado pelas parcerias com empresas e o Governo do Estado. O município se tornou um polo atrativo para novos investidores, que buscam se estabelecer em um ambiente com boa infraestrutura e incentivos fiscais.

Para 2025, a expectativa é de que o município amplie ainda mais suas parcerias, com um foco maior na sustentabilidade e em projetos de inovação tecnológica. O prefeito Japão já sinalizou que a cidade irá buscar um posicionamento ainda mais forte em relação à atração de investimentos, com um planejamento mais focado na educação profissional e na capacitação da mão de obra local.

“Queremos que Dois Irmãos do Buriti não seja apenas um bom exemplo dentro do Estado de Mato Grosso do Sul, mas que seja um destaque nacional na melhoria da administração pública e no desenvolvimento econômico”, comentou Japão.

O Futuro da Cidade: Visão para o Longo Prazo

Com as bases firmemente estabelecidas em 2024, o município de Dois Irmãos do Buriti se prepara para um 2025 ainda mais promissor. A administração continua buscando formas de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e garantir que a cidade seja um modelo de gestão pública eficaz e transparente.

Entre os projetos para o próximo ano, estão a ampliação de infraestrutura urbana, a melhoria dos serviços públicos e a criação de novos programas de apoio a micro e pequenas empresas, além de parcerias com o Governo do Estado e grandes corporações.

Com um olhar atento para o futuro, Dois Irmãos do Buriti segue firme no caminho do progresso, com um modelo de governança que coloca o desenvolvimento econômico, a geração de empregos e a melhoria contínua da administração pública como prioridades. O município se consolidou como uma das cidades mais promissoras de Mato Grosso do Sul e, com certeza, será uma referência para outros municípios do Brasil.