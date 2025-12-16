terça-feira, 16/12/2025

Discussão em bar termina em grave lesão por garrafada

Vítima recebe atendimento de emergência no hospital

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Um homem de 36 anos foi internado em estado grave depois de ser atingido no abdômen por uma garrafa quebrada, em Itaporã. O agressor é um adolescente de 13 anos que discutiu com a vítima enquanto consumiam bebida alcoólica em um bar. Durante a briga, o menor quebrou a garrafa e atingiu o homem, causando exposição de vísceras.

O Samu prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital da Vida, onde permanece internada. O adolescente foi apreendido e levado para a Depac. Diante da gravidade do caso, a Justiça solicitou sua internação na Unei.

A Polícia Civil investiga a ocorrência.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Agetran divulga interdições de trânsito para esta sexta e fim de semana em Campo Grande

ANELISE PEREIRA - 0
A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa as interdições programadas para os dias 12, 13 e 14 de dezembro de 2025, em...
Leia mais

RIBAS DO RIO PARDO: Cestas de Natal são entregues ao grupo arte que acolhe em uma tarde de emoção e acolhimento

ANELISE PEREIRA - 0
O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) promoveu um momento especial com a entrega das cestas natalinas para as participantes do Grupo Arte...
Leia mais

HUMBERTO “CUTIA” É REELEITO PRESIDENTE DO SINSERCON COM AMPLA APROVAÇÃO DA CATEGORIA

Milton - 0
Em uma eleição marcada pela forte participação dos servidores, o SINSERCON confirmou a reeleição do presidente Humberto “Cutia”, que liderou a Chapa 1 e...
Leia mais

Justiça determina retorno de 70% dos ônibus em Campo Grande

Milton - 0
A Justiça do Trabalho determinou que o Consórcio Guaicurus mantenha 70% dos trabalhadores em atividade durante a paralisação dos motoristas em Campo Grande. A...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia