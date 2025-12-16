Discussão em bar termina em grave lesão por garrafada

Um homem de 36 anos foi internado em estado grave depois de ser atingido no abdômen por uma garrafa quebrada, em Itaporã. O agressor é um adolescente de 13 anos que discutiu com a vítima enquanto consumiam bebida alcoólica em um bar. Durante a briga, o menor quebrou a garrafa e atingiu o homem, causando exposição de vísceras.

O Samu prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital da Vida, onde permanece internada. O adolescente foi apreendido e levado para a Depac. Diante da gravidade do caso, a Justiça solicitou sua internação na Unei.

A Polícia Civil investiga a ocorrência.