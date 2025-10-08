quarta-feira, 8/10/2025

Deputado Pedrossian Neto reforça em Brasília movimento pela reabertura do Morenão

ANELISE PEREIRA
Em agenda em Brasília, nesta terça-feira (7), o deputado estadual Pedrossian Neto levou ao ministro do Esporte, André Fufuca, a pauta da reforma e reabertura do Estádio Morenão, em Campo Grande.

O parlamentar participou da reunião ao lado da senadora Soraya Thronicke, e do secretário de Esportes de MS, Marcelo Miranda.

Fechado desde 2022, o estádio é considerado o maior símbolo do futebol sul-mato-grossense. Pedrossian Neto destacou a importância de reabrir o Morenão, ainda que parcialmente, como primeiro passo para atrair novas parcerias.

“Queremos reabrir, ainda que parcialmente, para pedalar essa bicicleta, e então buscarmos parcerias privadas. Queremos abrir a parte coberta, que tem capacidade para 12 mil pessoas”, afirmou o deputado.

A mobilização faz parte do movimento #MorenãoReabertoJá, liderado pelo deputado Pedrossian Neto, que reúne lideranças políticas e esportivas em defesa da retomada do principal estádio de Mato Grosso do Sul.

