terça-feira, 12/08/2025

Delegado Gelson ministra palestras para crianças em Iguatemi

Nos dias 11 e 12 de agosto, o delegado da Polícia Civil do Ceará volta à sua terra natal para falar sobre segurança e cidadania.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Prefeitura de Iguatemi

Nos próximos dias 11 e 12 de agosto, Iguatemi receberá o delegado Dr. Gelson Luiz Almeida Pinto, natural do município e conhecido nacionalmente por sua atuação no combate a crimes contra crianças e adolescentes. Ele ministrará palestras gratuitas para alunos das escolas locais, abordando temas como prevenção de crimes, respeito às leis e valores éticos. Dr. Gelson ganhou destaque especialmente pela Operação Infância Perdida, no Ceará, que resultou em prisões importantes e trouxe reconhecimento público ao seu trabalho.

Com uma trajetória marcada pelo compromisso e dedicação, o delegado já passou por várias cidades do Brasil, promovendo conscientização entre jovens sobre cidadania e segurança. Para ele, retornar a Iguatemi é um momento especial. “Quero mostrar para as crianças que, com dedicação e honestidade, é possível transformar a realidade à nossa volta”, afirmou.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Iguatemi, que convida toda a comunidade escolar a participar dessa oportunidade única de aprendizado e inspiração.

