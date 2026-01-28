Delas Day: evento inspira, conecta e transforma a trajetória das mulheres em Mato Grosso do Sul

quarta-feira, 28/01/2026

Com uma programação gratuita recheada de atrações, nos dias 26 e 27 de março, será realizado o maior evento de Mato Grosso do Sul para mulheres, o Delas Day. “Jornadas que inspiram novas histórias” é o tema da iniciativa que traz oportunidades para troca de conhecimento e networking, além da realização de palestras, painéis e workshops com a abordagem de questões como liderança, empreendedorismo, diversidade, inclusão, ciência e tecnologia.

Pensada para proporcionar uma experiência única, a estrutura do Delas Day – que acontece no Bosque Expo, em Campo Grande -, traz diferentes espaços como a plenária, que receberá as palestras magnas, e os palcos “Delinha” e “Helena Meirelles”, que homenageiam ícones da música sul-mato-grossense e trazem uma programação simultânea. Nos dois dias de evento, os portões abrem às 13h, dando início a uma programação diversificada repleta de conhecimento, inspiração e oportunidades. Veja abaixo o que você encontra no Delas Day:

Plenária principal: debates e palestras transformadoras

A programação começa às 14h com a abordagem da temática “Desenvolvimento com elas, o presente em construção”. O painel, promovido pela SEC (Secretaria de Estado da Cidadania), é mediado pela primeira-dama, Mônica Riedel, e reúne mulheres que desenvolvem um trabalho destaque em áreas como turismo, esporte, indústria, serviços e agronegócio.

Já às 15h30, o evento segue com a palestra “Economia prateada: Quem são os consumidores e empreendedores 50+”, ministrada por Maria Cândida, que aborda as oportunidades e desafios relacionados ao público acima dos 50 anos. Em seguida, às 16h30, Camila Renaux conduz a palestra “Marketing digital para empreendedoras: Estratégia e prática”, trazendo insights e dicas práticas para alavancar negócios por meio das ferramentas digitais.

A abertura oficial do evento, ocorre às 18h, marcando o início de uma noite de reflexões e inspirações, seguida pela palestra “Empreendedorismo e saúde mental”, com Mariana Rios, que traz uma discussão essencial sobre como equilibrar os desafios do empreendedorismo com o cuidado da saúde mental.

O segundo dia de Plenária também começa às 14h com o painel “Mulher, democracia e participação política”, promovido pela SEC. O debate contará com a presença de importantes figuras políticas e a mediação ficará a cargo da secretária responsável pela pasta, Viviane Luiza. Já às 15h30, o evento segue com o painel “Empreendedorismo feminino – O impacto das lideranças femininas no mundo dos negócios”, uma iniciativa do CMEC e do Insted.

Às 17h, o painel “O papel das universidades na formação de mulheres – Empreendedorismo e Intraempreendedorismo feminino” reúne representantes da UFMS, UEMS e Insted para debater a temática e, logo após, às 17h45, ocorre o lançamento da “Jornada Liderança Adaptativa” – uma iniciativa do Sebrae/MS – apresentada pela diretora-técnica Sandra Amarilha. Em seguida, às 18h, Carol Paiffer ministra a palestra “Finanças inteligentes para mulheres empreendedoras”, trazendo dicas e estratégias para a gestão financeira de negócios.

Por fim às 19h, será realizado o lançamento da Caravana Sebrae Delas, com Margarete Coelho, diretora de Administração e Finanças do Sebrae Nacional, seguida da palestra “Juntas somos mais fortes”, com Ana Hickmann, que encerra o dia com uma reflexão sobre a importância da união e da colaboração entre mulheres para alcançar objetivos comuns.

Palcos temáticos: conhecimento e inspiração

O palco “Delinha”, uma das atrações do Delas Day, terá uma programação especial ao longo de dois dias, com palestras e painéis voltados para o empoderamento feminino, o empreendedorismo e o bem-estar emocional.

Outro palco com programação diferenciada é o “Helena Meireles” com uma programação simultânea focada em temas como acesso a crédito, empreendedorismo, inovação e protagonismo feminino.

A sala multiuso do Delas Day oferece uma programação diversificada e prática, com oficinas, palestras e painéis voltados para o desenvolvimento profissional, a saúde e o empreendedorismo feminino. Ao longo dos dois dias de evento, o espaço será dedicado a proporcionar conhecimentos e ferramentas para impulsionar os negócios e a qualidade de vida das participantes.

Mentorias e espaços de negócios: conecte-se e cresça

Durante os dois dias de evento, das 14h às 20h, empreendedoras encontram do Delas Day suporte para a melhoria do negócio e oportunidades de acesso à novos mercados. No espaço “Mentorias”, donas de empresas têm acesso a orientações de consultores do Sebrae/MS sobre finanças, marketing digital, marca pessoal e gestão do tempo. Já na “Caravana Sebrae Delas”, empreendedoras encontram orientações a respeito de acesso à crédito e linhas disponíveis para pequenos negócios.

Na sala de oportunidades serão realizadas Sessões de Negócios para promover conexões entre empreendedoras e estimular novas parcerias, além disso, o Delas Day traz uma Feira de Economia Criativa com a exposição de produtos e serviços oferecidos por empresas lideradas por mulheres.

O Delas Day será um evento completo, que combinará aprendizado, networking, empreendedorismo e cultura, proporcionando uma experiência enriquecedora e inspiradora para todas as participantes.

O Delas Day é um evento realizado conjuntamente pelo Sebrae/MS, Sistema Fiems, Sistema Comércio MS (Fecomércio, Sesc, Senac), Insted, UFMS e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, com apoio da Fames, UEMS, AMEMS, Banco do Brasil, CMEC, Assomasul, Prefeitura de Campo Grande, TV Morena e Sistema OCB/MS. Com o mote “Jornadas que inspiram novas histórias”, a ação ocorre nos dias 26 e 27 de março, das 13h às 21h, no Bosque Expo, em Campo Grande.

A programação inclui palestras, painéis e workshops que abordam temas como liderança, diversidade, gestão empresarial e oportunidades de expansão e internacionalização, além de rodadas de negócios, atrações culturais e muito mais. O Delas Day é um espaço de inspiração, conexão e aprendizado para mulheres que buscam transformar suas trajetórias profissionais e pessoais. As inscrições são feitas em delasday.com.br.

Serviço – Delas Day

Data: 24 e 25 de fevereiro de 2026
Horário: 13h às 21h
Local: Bosque Expo, em Campo Grande (Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796)
Inscrições: delasday.com.br

