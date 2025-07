De hobby a destaque mundial: jovem campo-grandense brilha no jiu-jitsu nos Estados Unidos

O jiu-jitsu entrou na vida da campo-grandense Mharya Valentina Caetano Ayres, de 15 anos, como uma forma de manter as raízes brasileiras vivas enquanto morava nos Estados Unidos. O que começou como um simples hobby, apenas para “gastar energia”, rapidamente se transformou em paixão e resultado: medalhas, títulos importantes e 73 vitórias em apenas dois anos de dedicação à modalidade.

A mãe da atleta, Ana Paula Ayres, natural de Mato Grosso do Sul, conta que se mudou para Las Vegas quando Mharya tinha cinco anos de idade. Foi apenas aos 14 que a jovem iniciou no jiu-jitsu, por incentivo da mãe. “Decidi matricular ela no esporte para que não ficasse em casa sem fazer nada. Escolhi uma academia com a melhor reputação e que tivesse um professor brasileiro, para mantermos uma conexão com a nossa cultura”, relata Ana Paula.

Primeiros passos e a virada de chave

O início não foi fácil. Mharya perdeu todas as lutas em sua primeira competição, a Grappling Industries, quando tinha apenas seis meses de treino. “Depois dali, ela focou e não parou mais. Se apaixonou pelo esporte quase que imediatamente”, lembra a mãe.

O primeiro título veio no campeonato Naga Fighter, onde conseguiu colocar em prática tudo o que vinha aprendendo nos treinos. Desde então, a jovem passou a se dedicar integralmente ao jiu-jitsu.

Títulos importantes e destaque mundial

Hoje, Mharya acumula conquistas em grandes competições internacionais, representando o Brasil em todos os torneios. Entre elas:

Pan-Americano IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation) – medalha de ouro em 2024;

IBJJF Con Kids – campeã continental em 2023 e novamente classificada para competir este ano;

IBJJF Nationals – segue invicta há dois anos nas categorias com kimono e nogi;

ADCC Nationals (Abu Dhabi Combat Club) – lidera o 1º lugar da categoria e o 8º lugar no ranking geral de todas as idades no país, além de ter sido campeã no ano passado;

Jiu-Jitsu World League – campeã da temporada (season champ);

Naga Fighter – coleciona medalhas e cinturões por competir em categorias acima do próprio peso;

Grappling X e Grappling Industries – acumula várias medalhas.

De acordo com a plataforma internacional Smoothcomp, especializada na organização e registro de resultados de torneios de esportes de combate, Mharya ocupa posição de destaque no ranking Top Girls e no Intermediário da faixa etária entre 15 e 17 anos.

Apoio da família e treinos de alto nível

Atualmente, Mharya mora nos Estados Unidos com a mãe, onde tem acesso a treinamentos de alto nível, academias renomadas e grandes oportunidades dentro do esporte. Seu professor é Carlson Gracie Henderson, nome respeitado no jiu-jitsu mundial. Além da modalidade principal, ela também treina wrestling, pedala e corre para aprimorar o condicionamento físico.

A família acompanha de perto todas as etapas da carreira da jovem. “Estamos sempre ao lado dela, incentivando, valorizando cada esforço e comemorando cada conquista. Mostrar que acreditamos nela é fundamental”, afirma Ana Paula.

Expectativas para o futuro

Mharya segue focada em evoluir e conquistar novos títulos. “Para ela, o esporte é mais que competição: é aprendizado, superação e um estilo de vida”, reforça a mãe.

Com pouco mais de dois anos no jiu-jitsu, a adolescente já competiu mais de 50 vezes nos Estados Unidos, sempre representando o Brasil. Entre os próximos compromissos estão novamente o Naga Fighter, Grappling Industries, ADCC e IBJJF Con Kids, competições em que figura como uma das favoritas.

Apesar do sucesso nos EUA, a saudade de Mato Grosso do Sul é constante. “Toda a família ainda vive em Campo Grande. Meus pais vêm mais para cá, mas estamos planejando ir para o Brasil no fim do ano que vem”, conta Ana Paula.