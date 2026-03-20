sexta-feira, 20/03/2026

Criada a primeira associação de desporto para pessoa idosa de Mato Grosso do Sul

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Renato Câmara, participou nesta quarta-feira (18) da criação da primeira Associação de Desporto para a Pessoa Idosa do Estado. A iniciativa marca um avanço na organização de políticas voltadas ao envelhecimento ativo, com foco na ampliação do acesso ao esporte e na promoção da qualidade de vida.

Denominada Associação Sul-Mato-Grossense de Desporto para a Pessoa Idosa (Amadi), a entidade nasce com o objetivo de fortalecer ações esportivas adaptadas, incentivar a participação da pessoa idosa em atividades físicas e contribuir para a saúde física e mental.

A diretoria da Amadi é composta por Lecir Marques Machado, como presidente; Ana Tereza Nery da Silva, vice-presidente; Suely Carneiro Mascarenhas, secretária; Ronaldo Haruki Okita, tesoureiro; Ronaldo Serrou da Silva, diretor técnico de esportes; e Dr. Nercilio Rocha, diretor jurídico.

O Conselho Fiscal tem como titulares Arlene Fernandes de Oliveira e Alfredo M. Silva, e como suplentes Wanger de Oliveira Teodorico e Luiz Bosio. Os eleitos assumem mandato de quatro anos.

A criação da associação contou com apoio do Círculo Militar, com a participação do general Sandro Gomes, presidente da instituição e também comandante do Círculo Militar do Oeste, do coronel Carlos Daniel Police de Freitas, diretor de Esportes, e de Alexandre Carvalhaes, vice-presidente do Círculo Militar de Campo Grande.

Para Renato Câmara, a iniciativa representa um passo importante na construção de políticas públicas mais eficazes. “Estamos fortalecendo um trabalho que promove saúde, combate o isolamento e garante mais qualidade de vida para a pessoa idosa. O envelhecimento ativo precisa ser tratado como prioridade”, afirmou.

A proposta também está alinhada à ampliação do Projeto Geração em Movimento, que prevê a oferta de 13 modalidades de esportes adaptados e a expansão das atividades para outras regiões do Estado.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Uruguaio ligado ao narcotráfico é preso em operação na Bolívia

Milton - 0
Traficante internacional era procurado por vários países e tinha recompensa milionária O narcotraficante uruguaio Sebastián Marset, de 34 anos, foi preso nesta sexta-feira na cidade...
Leia mais

MS apresenta programa de proteção às mulheres em fórum da ONU

Milton - 0
Iniciativa sul-mato-grossense foi apresentada durante encontro global sobre direitos das mulheres em Nova Iorque O Governo de Mato Grosso do Sul apresentou o programa Protege...
Leia mais

Curso de hidráulica para reeducandos une ressocialização, sustentabilidade e economia ao Estado

ANELISE PEREIRA - 0
O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), deu mais um passo...
Leia mais

Campo Grande será palco da COP-15

Milton - 0
PRF mobiliza 200 agentes para proteger autoridades internacionais Campo Grande será o centro das atenções globais entre os dias 22 e 29 de março com...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia