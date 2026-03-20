Criada a primeira associação de desporto para pessoa idosa de Mato Grosso do Sul

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Renato Câmara, participou nesta quarta-feira (18) da criação da primeira Associação de Desporto para a Pessoa Idosa do Estado. A iniciativa marca um avanço na organização de políticas voltadas ao envelhecimento ativo, com foco na ampliação do acesso ao esporte e na promoção da qualidade de vida.

Denominada Associação Sul-Mato-Grossense de Desporto para a Pessoa Idosa (Amadi), a entidade nasce com o objetivo de fortalecer ações esportivas adaptadas, incentivar a participação da pessoa idosa em atividades físicas e contribuir para a saúde física e mental.

A diretoria da Amadi é composta por Lecir Marques Machado, como presidente; Ana Tereza Nery da Silva, vice-presidente; Suely Carneiro Mascarenhas, secretária; Ronaldo Haruki Okita, tesoureiro; Ronaldo Serrou da Silva, diretor técnico de esportes; e Dr. Nercilio Rocha, diretor jurídico.

O Conselho Fiscal tem como titulares Arlene Fernandes de Oliveira e Alfredo M. Silva, e como suplentes Wanger de Oliveira Teodorico e Luiz Bosio. Os eleitos assumem mandato de quatro anos.

A criação da associação contou com apoio do Círculo Militar, com a participação do general Sandro Gomes, presidente da instituição e também comandante do Círculo Militar do Oeste, do coronel Carlos Daniel Police de Freitas, diretor de Esportes, e de Alexandre Carvalhaes, vice-presidente do Círculo Militar de Campo Grande.

Para Renato Câmara, a iniciativa representa um passo importante na construção de políticas públicas mais eficazes. “Estamos fortalecendo um trabalho que promove saúde, combate o isolamento e garante mais qualidade de vida para a pessoa idosa. O envelhecimento ativo precisa ser tratado como prioridade”, afirmou.

A proposta também está alinhada à ampliação do Projeto Geração em Movimento, que prevê a oferta de 13 modalidades de esportes adaptados e a expansão das atividades para outras regiões do Estado.