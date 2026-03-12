Corumbaense vence Dourados e garante vaga na semifinal

Carijó da Avenida celebra vitória no estadual e mira próximo desafio

O Corumbaense garantiu vaga em uma das semifinais do Campeonato Sul-Mato-Grossense ao vencer o Dourados AC por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (12), no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá. Jogando diante de sua torcida, o time marcou os dois gols no segundo tempo, com Cauã Andrade abrindo o placar em cobrança de falta e Lucas Schmidt ampliando com chute de fora da área. Com a vitória, o Corumbaense elimina o Dourados e se classifica para enfrentar o Operário FC na semifinal. A partida de ida ocorrerá no domingo, às 16h, novamente no Arthur Marinho. A equipe chega motivada pela torcida e confiante para buscar a vitória e avançar à final do estadual.