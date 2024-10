Corumbaense goleia na estreia do Estadual Feminino

O Corumbaense teve uma estreia impressionante no Campeonato Sul-Mato-Grossense Feminino, goleando o Seinter por 7 a 1. A equipe dominou a partida desde o início, com Brenda Cristal abrindo o placar com dois gols no primeiro tempo, seguidos por um gol da zagueira Raiane. No segundo tempo, Arianny e Bárbara ampliaram a vantagem, antes de Kleicy fechar o placar. Ariane anotou o gol de honra para o Seinter. O Corumbaense, vice-campeão em 2023, mostrou força e confiança em sua busca pelo título nesta temporada.

Na próxima quarta-feira (30), o Seinter terá a chance de se recuperar ao enfrentar o Aquidauanense no Estádio Mário Pinto.