Copa do Mundo Feminina terá 48 seleções a partir de 2031

A Fifa anunciou nesta sexta-feira (9) que a Copa do Mundo Feminina contará com 48 seleções a partir da edição de 2031. A mudança, aprovada por unanimidade pelo Conselho da entidade, segue o modelo do torneio masculino, que adotará o mesmo formato já em 2026. A edição de 2027, com sede no Brasil, será a última com 32 equipes.

Com a ampliação, o número de jogos aumentará de 64 para 104, distribuídos em 12 grupos. A medida visa promover o desenvolvimento global do futebol feminino, oferecendo mais oportunidades para seleções de diferentes países participarem do maior torneio da modalidade.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, destacou que o objetivo é fortalecer as estruturas do futebol feminino nas federações ao redor do mundo. A entidade também aprovou uma estratégia de apoio ao futebol feminino afegão, criando uma seleção de refugiadas.

Além disso, a Fifa atualizou seu Código Disciplinar para intensificar o combate ao racismo. A nova versão prevê multa máxima de 5 milhões de francos suíços (R$ 34 milhões) e maior responsabilidade de jogadores e árbitros na identificação de casos de discriminação. A entidade também poderá recorrer a decisões em tribunais internacionais, caso considere insuficiente a resposta das federações.