Convocação de bolsistas do MS Supera tem 94,5% de adesão; governo faz novo chamamento

A Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) publicou nesta sexta-feira (6) a 3ª chamada do cadastro de reserva do MS Supera. Mais 11 candidatos habilitados e classificados foram convocados dentro do número de vagas, para substituir os desistentes.

Da chamada realizada na última quinta-feira (28 de novembro), 189 (94,5%) assinaram Termo de Concessão do Benefício dentro do prazo.

Pela primeira vez, o MS Supera vai chegar a 2.200 bolsistas. Desta vez, os convocados são da posição 414º até a posição 424º. A relação pode ser conferida em https://www.sead.ms.gov.br/ programa-ms-supera/ .

Eles têm até quarta-feira (11), às 23h59, para assinar o Termo de Concessão do Benefício.

O programa do Governo de Mato Grosso do Sul concede o benefício mensal de um salário mínimo como forma de estimular a permanência dos alunos nos cursos universitários e de educação profissional técnica, sejam de instituições públicas ou privadas, e reduzir a evasão escolar.

Passo a passo

Os novos bolsistas podem assinar o Termo de Concessão do Benefício sem sair de casa. Para assinar o termo, o aluno deve acessar a página do Sistema MS Supera / Cadastro do Estudante, no endereço https://www.mssupera.ms.gov. br/ .

A partir daí, os candidatos deverão conferir os dados pessoais constantes no Termo de Concessão de Benefício, assinar no campo discriminado, utilizando, preferencialmente, a ferramenta de assinatura GOV.BR, e anexar novamente o Termo de Concessão de Benefício, assinado, até as 23h59 do dia 11 de dezembro.

No caso de estudantes menores de idade, o Termo de Concessão do Benefício deve ser assinado também pelo pai, mãe ou responsável legal, no campo próprio indicado, utilizando, preferencialmente, a mesma ferramenta de assinatura GOV.BR.

Como o pagamento do estudante é por PIX, é importante que o estudante confira se o número do CPF está correto. Quem não preencher e enviar corretamente o documento será considerado desistente da vaga.

Primeiro pagamento

O primeiro benefício para os novos bolsistas é pago até 5 dias úteis após o final do prazo para as assinaturas do Termo de Concessão. As outras parcelas são pagas até o dia 10 de cada mês.

Serviço

Para quem quiser mais informações sobre o programa, a Supes (Superintendência de Programas Sociais Estruturantes) fica na Rua 14 de Julho, 1269, no Centro de Campo Grande. O WhatsApp do MS Supera é o (67) 3314-4848 e o e-mail é mssupera@sead.ms.gov.br.

Paulo Fernandes, Comunicação da Sead

Foto: Felipe Queiroz/UEMS