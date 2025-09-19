sexta-feira, 19/09/2025

Controlador cochila e avião precisa dar voltas antes de pousar na Córsega

Autoridades francesas investigam o caso após controlador ser encontrado dormindo durante o expediente; pouso só foi possível com ajuda dos bombeiros.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Air Corsica/Ilustrativa

Um episódio inusitado chamou a atenção na aviação francesa nesta semana. Um voo da Air Corsica, que partiu de Paris (Orly) com destino à Ilha de Córsega, precisou sobrevoar o Mar Mediterrâneo por 18 minutos após o controlador de tráfego aéreo do aeroporto de Ajaccio adormecer durante o expediente.

O Airbus A320, identificado como voo XK777, ficou sem comunicação com a torre de controle ao se aproximar do destino na segunda-feira (15). Sem autorização para pouso, a tripulação foi forçada a realizar quatro voltas no ar, conforme registrado pela plataforma FlightAware.

A situação só foi resolvida com a intervenção do corpo de bombeiros, que acessou a torre e encontrou o controlador dormindo. Segundo a autoridade de aviação civil da França, o teste de álcool deu negativo, mas um inquérito foi aberto e o profissional pode ser punido.

O caso levanta questões sobre segurança e protocolos em aeroportos regionais.

