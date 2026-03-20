Conexão sem fronteira: espaço aberto ao público durante COP15 vai receber debates e atividades culturais

Fazendo parte da programação da COP15, a “Conexão Sem Fronteira” será um espaço aberto ao público para debates globais e acesso à cultura, em diferentes artes. Com uma programação especial entre os dias 24 e 29 de março, as atividades vão ocorrer na Casa do Homem Pantaneiro, localizada dentro do Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

A programação reúne debates, exposição fotográfica, sessões de cinema e atividades culturais, trazendo ao público temas centrais da COP15, como conservação de espécies migratórias, conectividade entre biomas, mudanças climáticas e proteção de habitats.

“Queremos reconhecer que esse espaço é resultado de um esforço coletivo e só foi possível graças às parcerias locais, que trabalharam de forma integrada para viabilizar essa realização, como o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a Prefeitura de Campo Grande e o Imasul, além de outras parcerias e organizações da sociedade civil. O espaço já nasce sendo construído de forma coletiva, com o objetivo de promover a popularização da ciência junto à população de Campo Grande”, destaca Rita Mesquita, secretária nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Ao longo da semana, cada dia destaca diferentes dimensões da conservação. Na abertura, os debates abordam o papel das aves migratórias, o turismo de observação como ferramenta de conservação e os conhecimentos tradicionais na Amazônia. Em seguida, a programação avança para os ecossistemas marinhos, com discussões sobre tubarões, baleias e a biodiversidade do Atlântico Sul.

No terceiro dia, o foco se volta para o Pantanal e as estratégias de proteção de habitats, incluindo prevenção de incêndios, conservação de grandes mamíferos e soluções urbanas para a biodiversidade. Já no encerramento da programação técnica, ganham destaque as paisagens aquáticas, áreas úmidas e rotas migratórias que conectam biomas, reforçando a importância da integração entre territórios e políticas públicas.

O espaço também vai contar com o Cine Pantanal, tendo exibição de filmes socioambientais, e uma exposição fotográfica sobre os biomas brasileiros, aproximando o público da riqueza e diversidade dos ecossistemas do país. Nos finais de semana, a programação se amplia com atividades voltadas para crianças e famílias, combinando cinema, rodas de conversa e ações educativas. A entrada será gratuita, aberto ao público em geral.

Apoio

O Governo do Estado vai apoiar a COP15 com uma série de ações integradas, com a participação de várias secretarias estaduais. O objetivo é contribuir da melhor forma possível para que este evento internacional seja um sucesso em relação aos debates globais e ainda possa impulsionar a economia e turismo regional.

Uma grande oportunidade para divulgar e apresentar as belezas no Mato Grosso do Sul para cidadãos de todo mundo. Em Campo Grande haverá atrativos como Bioparque Pantanal, Museu Dom Bosco, Parque Estadual do Prosa e Parque Estadual Matas do Segredo.

Também será ofertado experiências turísticas aos participantes, com opções de roteiros que incluem atividades para o dia 28 de março (dia livre da programação), bem como sugestões de rotas de dois a três dias antes do evento começar.