Cientistas testam nova molécula que pode acabar com a calvície

Uma nova esperança para quem sofre com calvície vem da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA). Pesquisadores criaram a molécula PP405, que demonstrou potencial para reverter a queda de cabelo ao reativar folículos capilares inativos. Nos primeiros testes em humanos, a substância foi aplicada topicamente no couro cabeludo durante sete noites consecutivas e mostrou resultados animadores.

A PP405 age inibindo uma proteína que mantém as células-tronco do folículo em estado dormente. Com isso, estimula a atividade celular e favorece o crescimento de novos fios. Os testes iniciais apontaram a produção de fios mais espessos e permanentes, superando os efeitos temporários de produtos já disponíveis no mercado.

“Queda de cabelo afeta milhões de pessoas e tem grande impacto emocional”, afirma William Lowry, um dos cientistas responsáveis. A molécula vem sendo estudada há quase dez anos, e agora os pesquisadores se preparam para novos testes em larga escala.

A expectativa é que a PP405 se torne um tratamento eficaz contra a calvície padrão, que atinge mais da metade dos homens e 25% das mulheres até os 50 anos. Além da estética, o tratamento pode melhorar a autoestima e o bem-estar psicológico de milhares de pessoas.