Cervo indiano aparece no Pantanal de MS e vira ameaça para o bioma pantaneiro

Foto: Reprodução

Nativo do continente asiático e com origem principal na Índia, o ‘cervo-axis’ também chamado de chital, chegou ao Pantanal de Mato Grosso do Sul. O avistamento da espécie invasora foi registrado em janeiro de 2026 e já preocupa pesquisadores, que consideram a aparição uma ameaça ao bioma.

As informações foram divulgadas pelo portal ‘O Eco’, especialista em jornalismo ambiental. De acordo com a apuração, o cervídeo invasor foi visto na região do Pantanal do Nabileque, entre a fronteira do Brasil com o Paraguai e a Bolívia numa fazenda localizada a cerca de 100 quilômetros ao sul de Corumbá.

O registro foi documentado por um funcionário da propriedade. Em relato, ele afirmou que o ‘cervo-axis’ atacou touros e foi perseguido por cães. O trabalhador declarou que a aparição do animal, nunca vista na região e foi uma surpresa.

