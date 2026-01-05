Casos de dengue em MS passam de 8 mil em 2025

MS já contabiliza 14.126 casos prováveis de dengue em 2025, sendo 8.461 confirmados, conforme boletim da SES da 52ª semana epidemiológica. Nos últimos 14 dias, municípios como Nioaque, Itaquiraí e Maracaju registraram baixa incidência, enquanto óbitos ocorreram em 17 cidades, envolvendo 9 pessoas com comorbidades. A vacinação contra a dengue, indicada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, já aplicou 201.633 doses do total de 241.030 recebidas.

O esquema exige duas doses com intervalo de três meses. Em paralelo, a chikungunya registrou 14.148 casos prováveis, 7.650 confirmados e 17 mortes, incluindo 12 com comorbidades. Gestantes somam 74 casos da doença. A SES reforça que automedicação deve ser evitada e orienta procurar atendimento médico ao apresentar sintomas.