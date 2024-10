Campo Grande será palco da etapa regional da Superliga C de Voleibol Feminino

A etapa regional da Superliga C de Voleibol Feminino, será realizada em Campo Grande, entre os dias 8 e 13 de outubro. O evento tem o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), a CBV (Confederação Brasileira de Voleibol). As competições serão no Círculo Militar de Campo Grande, e a cerimônia de abertura será hoje (8) às 19h.

Na etapa Centro-Oeste são oito equipes dos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal – Campo Grande Vôlei (MS), Ace Open Sports (GO), Ascade (DF), Brasiliense (DF), Lona (GO), Mais Vôlei Brasília (DF), Prevermed (DF), Real Brasiliense (DF) e Vila Nova Universo (GO). Os times serão organizados em grupos, os melhores avançam para as semifinais, e os vencedores disputarão a grande final.

“Receber uma competição desse porte, é uma honra e uma grande oportunidade para nossa cidade. Isso só fortalece o esporte local e também destaca nossa capacidade de sediar eventos de alto nível. A presença de equipes de diferentes estados enriquece o cenário esportivo, e temos certeza de que nossa infraestrutura e hospitalidade farão dessa etapa um marco. Será um prazer imenso acolher atletas e torcedores, fomentando o voleibol e incentivando o crescimento esportivo em nossa região”, destacou Marcelo Miranda, secretário de Estado da Setesc.

Na etapa nacional são 65 equipes, 28 femininas e 37 masculinas de 18 estados. Os campeões de cada uma das dez sedes regionais garantirão vaga na Superliga B na próxima temporada. A primeira competição acontece nesta terça-feira (8), às 14h, no Círculo Militar de Campo Grande, entre as equipes do Real Brasiliense (DF) e Vila Nova Universo (GO).

“Além de sediar em Campo Grande essa competição, devemos nos atentar ao avanço do Campo Grande Vôlei, que tem se destacado cada vez mais nas competições. Garantindo que o Estado esteja no cenário nacional do voleibol”, disse o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez.

Para Samir Dalleh, técnico do time que representa o Mato Grosso do Sul no evento, AECGV (Associação Campo Grande Vôlei), a competição é importante para a inclusão de atletas da categoria de base. “É de grande importância e dá acesso a Superliga B, o primeiro colocado e o segundo colocado de cada região tem um jogo para tentar uma última vaga. Essa competição faz com que as categorias de base evoluam, porque tem que ter atletas de base também dentro do quadro de atletas e dessa forma damos um salto para a profissionalização. É o que o Campo Grande Vôlei, está buscando, a construção de uma equipe profissional dentro do estado de Mato Grosso do Sul”.

Campo Grande já recebeu, em 2021, uma etapa da Superliga B. Em edições anteriores, a Superliga C também passou por Glória de Dourados, a 282 km da Capital. No entanto, Mato Grosso do Sul ainda não conquistou o acesso à divisão superior.

Vale lembrar que, em outubro de 2020, o Guanandizão também foi o palco da Supercopa do Brasil, que reuniu as principais equipes do País em um único jogo. O evento foi realizado com público limitado e medidas de distanciamento devido à pandemia da covid-19.

Confira aqui o quadro de competições.