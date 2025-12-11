Caminhoneiro realiza frete e droga é descoberta em caminhão de mudanças

Policiais da 1ª Delegacia de Polícia de Dourados prenderam, na manhã de ontem (10), um caminoneiro que transportava 104 Kg de maconha em um caminhão de mudança, durante operação conjunta com a Polícia Militar Rodoviária.

A abordagem ocorreu durante fiscalização de rotina, quando os policiais localizaram diversos tabletes de droga escondidos dentro de móveis e utensílios. O motorista do caminhão afirmou não ter conhecimento da carga e apresentou conversas com o contratante, fornecendo pistas sobre o verdadeiro proprietário da maconha.

A investigação levou os policiais até um hotel na cidade, onde o suspeito aguardava a chegada da mudança. Ele foi preso em flagrante e autuado por tráfico de drogas, reforçando o trabalho integrado das forças de segurança.