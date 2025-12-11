quinta-feira, 11/12/2025

Caminhoneiro realiza frete e droga é descoberta em caminhão de mudanças

Droga escondida em móveis é descoberta em fiscalização

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Polícia Civil

Policiais da 1ª Delegacia de Polícia de Dourados prenderam, na manhã de ontem (10), um caminoneiro que transportava 104 Kg de maconha em um caminhão de mudança, durante operação conjunta com a Polícia Militar Rodoviária.

A abordagem ocorreu durante fiscalização de rotina, quando os policiais localizaram diversos tabletes de droga escondidos dentro de móveis e utensílios. O motorista do caminhão afirmou não ter conhecimento da carga e apresentou conversas com o contratante, fornecendo pistas sobre o verdadeiro proprietário da maconha.

A investigação levou os policiais até um hotel na cidade, onde o suspeito aguardava a chegada da mudança. Ele foi preso em flagrante e autuado por tráfico de drogas, reforçando o trabalho integrado das forças de segurança.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Corpo de homem é achado submerso no Rio Aquidauana

Milton - 0
O corpo de um homem que desapareceu ao tentar atravessar o Rio Aquidauana a nado foi encontrado na manhã desta quinta-feira (4) por uma...
Leia mais

“Andrezinho” é preso por atacar desafeto com faca na Vila Nasser

Milton - 0
A Polícia Militar prendeu um homem conhecido como "Andrezinho" no final da manhã deste domingo (7), após ele esfaquear um desafeto na Rua Santa...
Leia mais

As Des Mais

Milton - 0
Quinta, 4 de dezembro de 2025. Hoje é Dia do Médico Veterinário Faltam 21 dias para o Natal. Manchetes do Correio do Estado de hoje! #Em uma semana,...
Leia mais

MS reforça protagonismo no agro nacional

Milton - 0
O presidente da Famasul, Marcelo Bertoni, tomou posse na última terça-feira (9), em Brasília, como 1º vice-presidente de secretaria da Confederação da Agricultura e...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia