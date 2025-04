Caminhões trancam rua na Mata do Jacinto e revoltam moradores: Vídeos Comprovam Irregularidades

Supermercado do bairro é alvo de nova denúncia por uso indevido da via pública; moradores pedem ação imediata das autoridades

A equipe de reportagem da Revista Boca do Povo recebeu, nesta semana, novos vídeos que comprovam uma situação recorrente e preocupante no bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande. Caminhões de grande porte seguem utilizando a rua Etelvina do Nascimento como estacionamento irregular para realizar descargas em um supermercado, muitas vezes parando na contramão da via e obstruindo completamente o trânsito.

Não é a primeira vez que o problema é denunciado. No entanto, desta vez, as imagens mostram com clareza a gravidade da situação: veículos pesados posicionados na contramão, atravessados na pista e impedindo a saída de moradores, que ficam literalmente presos em suas próprias garagens logo nas primeiras horas da manhã. Com isso, trabalhadores não conseguem sair para seus compromissos e pais relatam dificuldade até para levar os filhos à escola.

A prática, além de ilegal, coloca em risco a segurança no trânsito, especialmente por ocorrer em horário de grande fluxo e em uma área predominantemente residencial. Moradores já acionaram a Agetran e demais órgãos fiscalizadores em outras ocasiões, mas até o momento nenhuma providência efetiva foi tomada.

Diante da gravidade da situação e da comprovação por meio de vídeos recebidos em nossa redação, a Revista Boca do Povo reforça o apelo por fiscalização urgente no local e alerta: caso medidas não sejam tomadas, o problema pode se agravar.

Nas próximas edições, entraremos em contato com os responsáveis pelo supermercado para ouvir a versão do estabelecimento e buscar uma solução conjunta com o poder público. O que não pode continuar é o desrespeito ao direito de ir e vir dos moradores da Etelvina do Nascimento. Voltaremos